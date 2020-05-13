Россиянам разрешили голосовать на выборах дистанционно 

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Госдума приняла закон, разрешающий россиянам голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 13 мая.

Инициатива коснется голосования на выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта Федерации, местного референдума.

Принятые в избирательное законодательство поправки также предусматривают возможность собирать подписи избирателей за кандидата при помощи портала «Госуслуги».

Для исключения ошибок при изготовлении подписных листов избирательные комиссии будут обязаны утвердить образец заполнения документа.