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В России коронавирусом заразились более 242 тысяч человек 

Мария Иванова и ещё 4 26 минут назад
В России коронавирусом заразились более 242 тысяч человек
Фото: РИА Новости
К утру 13 мая в России выявили 242 271 случай коронавируса, 48 003 человека уже выздоровели, 2212 скончались. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
Число активных случаев (те, кого еще не выписали) составляет 192 056.
Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в России выявили 10 028 новых случаев коронавируса. Это самый низкий показатель за последние несколько дней. Накануне был зафиксирован прирост в 10 899 человек, за день до этого — 11 656, еще днем ранее — 11 012.
Лидерами по общему количеству пациентов с коронавирусом в стране остаются Москва (126 004 человека выявлены за все время наблюдения), Подмосковье (23 662) и Санкт-Петербург (8485).
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