В России коронавирусом заразились более 242 тысяч человек 

К утру 13 мая в России выявили 242 271 случай коронавируса, 48 003 человека уже выздоровели, 2212 скончались. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Число активных случаев (те, кого еще не выписали) составляет 192 056.

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в России выявили 10 028 новых случаев коронавируса. Это самый низкий показатель за последние несколько дней. Накануне был зафиксирован прирост в 10 899 человек, за день до этого — 11 656, еще днем ранее — 11 012.

Лидерами по общему количеству пациентов с коронавирусом в стране остаются Москва (126 004 человека выявлены за все время наблюдения), Подмосковье (23 662) и Санкт-Петербург (8485).