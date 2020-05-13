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В Подмосковье выздоровели еще 163 пациента с коронавирусом 

ТАСС 2 часа назад
В Подмосковье выздоровели еще 163 пациента с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Врачи в Московской области вылечили от новой коронавирусной инфекции еще 163 человека. Общее количество выздоровевших в регионе достигло 1 745, сообщили в среду в оперативном штабе региона по мониторингу ситуации с коронавирусом.
"Еще 163 заболевших коронавирусом выздоровели в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего подмосковные врачи вылечили от коронавируса нового типа 1 745 человек.
На данный момент в Московской области выявлено 22 700 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Умерли 219 заболевших.
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Общество , Московская область
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