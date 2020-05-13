Почти 6 млн тестов на коронавирус сделано в России 

Все новости на карте

«На сегодняшний день проведено более 5,98 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 177,1 тыс. тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением в целом по России остаются 259 тыс. 295 человек.