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Почти 6 млн тестов на коронавирус сделано в России 

Агентство «Москва» 40 минут назад
Почти 6 млн тестов на коронавирус сделано в России
Фото: РИА Новости
Почти 6 млн тестов на коронавирус проведено в России. Об этом со ссылкой на данные Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщает Telegram-канал проекта Стопкоронавирус.рф.
«На сегодняшний день проведено более 5,98 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 177,1 тыс. тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, под медицинским наблюдением в целом по России остаются 259 тыс. 295 человек.
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Общество , Роспотребнадзор
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