Спецборт с российскими туристами прибыл в Шереметьево. Граждане России, застрявшие во Вьетнаме 12 мая вернулись на родину. На борту находилось 18 граждан. Туристы рассказывают, что во Вьетнаме все спокойно, никакой паники не было, люди в большинстве своем добросовестно отсидели самоизоляцию. Также вернувшиеся домой граждане отмечают хорошую организацию работы консульства Российской Федерации во Вьетнаме, а также хорошую организацию самого перелета. Все пассажиры спецборта находились в разных частях Вьетнама до момента вылета в Россию. Все ранее запланированные рейсы были отменены из-за пандемии коронавируса и туристам только оставалось ждать спецборт.
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
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