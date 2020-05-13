Почему инфекционисты редко заражаются в «красной зоне»

Врачи-инфекционисты редко болеют, если правильно подготовлены к работе в "красной зоне", рассказал РИА Новости главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.

"Инфекционисты редко болеют, потому что мы знаем фактор передачи инфекции. И если я правильно одет, то, входя в "грязную" или "красную зону", я абсолютно не волнуюсь. Я знаю, что нужно делать и как", — сказал он, отвечая на вопрос, не боится ли заразиться на работе.

Он также отметил, что все рекомендуемые меры — о необходимости самоизоляции, соблюдение социальной дистанции, ношение защитных масок — действенны и работают. Это, по его словам, позволило России выиграть время и подготовить систему здравоохранения к работе в нынешних условиях.

Сапронов также рассказал, что поскольку не хватает врачей-инфекционистов, врачей-пульмонологов, то сейчас на переучивание идут врачи практически всех специальностей.

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