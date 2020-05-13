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Массовое сокращение горняков начинается на шахте в Кузбассе 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Массовое сокращение горняков начинается на шахте в Кузбассе
Фото: Robert King/Global Look Press
Градообразующее предприятие моногорода Полысаево, шахта «Заречная», начинает проводить сокращение сотрудников с 13 мая. До июня будут уволены 150 человек.
С 2017 года шахта находится в конкурсном управлении и не может продать с торгов имущество. По данным Единого реестра сведений о банкротстве, АО «Шахта „Заречная“ с шахтоучастком „Октябрьский“ выставлены на торги единым лотом со стартовой ценой в 1,66 млрд рублей. В 2018 году начальная цена составляла более 16,5 млрд рублей, передаёт ТАСС.
»Заречная» добывает уголь энергетических марок, цены на который значительно снизились в 2019 году на мировом рынке, также на фоне проведения процедуры банкротства снизились темпы добычи и возникли проблемы с оплатой труда горняков, на данный момент сотрудники получили только часть февральских зарплат.
Если торги будут неэффективными, тогда, очевидно, увольнения будут массовые, о чем мы предупреждали в январе. Если покупатель не появляется в мае, то в июне 1650 человек будут уволены, — сообщил арбитражный управляющий Григорий Третьяк.
Как писал NEWS.ru ранее, проблемы на шахтах «Заречная» и «Алексиевская» начались с признания банкротами как самих предприятий, так и их бенефициара — ООО «Интерконсалтинг», ранее связанного с российско-украинским бизнесменом Виктором Нусенкисом, который проявил интерес к угольной отрасли Кузбасса в конце 1990-х годов.
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Общество , УК "Заречная" , ИТАР-ТАСС , Полысаево
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