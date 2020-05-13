«Русские и украинцы лежат в могилах бок о бок»

На кладбище в норвежском Бергене десятки надгробий с фамилиями советских солдат, которые погибли от рук немцев во время Второй мировой войны. Издание Forskersonen рассказало о судьбах этих людей, отметив, что неправильно называть их всех русскими.

Один из них — бурят Занджи Забаев, который родился в 1916 году в одном из сел в 400 километрах от российской границы с Монголией . Забаев служил в артиллерийском полку советской армии на западе СССР, там он столкнулся с нападением нацистской Германии 22 июня, а 4 июля попал в плен.

Forskersonen отмечает, что в первые восемь месяцев в нацистских лагерях около двух миллионов человек умерли от голода, холода, истощения или стали жертвами массовых казней. Однако Забаев выжил и попал в тюремный лагерь Шталаг-302 в Гросс-Борне у бывшей немецко-польской границы. Позже был отправлен в Норвегию. Погиб он в 27 лет в результате авианалета на немцев и был погребен в Бергене.

Другой похороненный в Бергене советский солдат — Алексей Дудка — родился в селе Лозановка на юге Украины. В октябре 1941 года его взяли в плен в Запорожской области, затем отправили в лагерь Шталаг-II-B в Хаммерштайне, позже — отвезли в Норвегию в качестве раба. Там он заболел кожной болезнью и 24 марта 1943 года скончался в возрасте 34 лет.

По данным Forskersonen, 74 процента из 1 152 советских пленных, умерших в лагерях Финнмарка, были из России, 19 процентов — с Украины, три процента — из Белоруссии и Казахстана, остальные — из других советских республик.

«Россия была крупнейшей среди советских республик, и, конечно, большинство солдат были родом оттуда, но все же неправильно называть всех советских солдат русскими», — подчеркнуло издание.