«Русские и украинцы лежат в могилах бок о бок»

На кладбище Бергена — множество надгробий, на которых нет ничего, кроме фамилий. Норвежское издание рассказывает истории двух советских военнопленных, попавших в лагерь в Норвегии . Автор призывает не забывать, что в Красной Армии сражались бойцы со всех концов Советского Союза.

Неправильно называть всех советских солдат, воевавших во Вторую мировую войну, русскими. Вот рассказ о нескольких бойцах, которые нашли свое последнее пристанище на кладбище в Бергене.

На небольшом поросшем травой холме на кладбище Гравдальсполлен в Бергене можно увидеть скромную плиту с надписью «Забаев» латиницей и кириллицей. Неподалеку — похожая плита с надписью «Дудка».

Здесь десятки таких надгробий — без украшений и орнаментов, без даты рождения и даты смерти. На большинстве из них есть только фамилии: «Шевченко», «Овчинников»… На некоторых указаны и имена со званиями.

Среди надгробий — шест с красной звездой и табличкой: «Советские военнопленные, которых замучили и расстреляли гитлеровские фашисты».

Там лежат лишь некоторые из советских военнопленных, погибших от рук немцев в Норвегии во время Второй мировой войны.

Настоящий кошмар

Занджи Забаев родился в 1916 году в селе в Баргузинском районе к востоку от Байкала — в 400 километрах на север от российской границы с Монголией . Он был из бурятов — монгольского народа, преимущественно исповедующего буддизм.

В 1941 году он проходил военную службу в артиллерийском полку советской армии на самом западе Советского Союза. Именно там его застало нападение нацистской Германии 22 июня. Советская оборона не была готова к нападению, и немцы быстро продвигались вглубь страны. 4 июля 1941 года Забаев попал в плен, как и многие сотни тысяч других советских солдат в первые недели войны.

Первое время было настоящим кошмаром для военнопленных. Их заперли в лагерях, порой представлявших собой не более чем кусок голой земли, окруженный колючей проволокой. В первые восемь месяцев около 2 миллионов человек умерли от голода, холода, истощения или в результате массовых казней, жертвами которых в первую очередь становились евреи, коммунисты и представители других по тем или иным признакам «нежелательных» групп.

Но Забаев весь этот хаос пережил и через некоторое время прибыл (пешком или в железнодорожном вагоне без окон) в тюремный лагерь Шталаг-302 в Гросс-Борне в Померании, вблизи бывшей немецко-польской границы.

С украинского побережья в Йорстадмуен

Алексей Дудка был родом из приморского села Лозановка на юге Украины. В октябре 1941 года, через три с половиной месяца после вторжения немцев на территорию Советского Союза, его, рядового Красной Армии, взяли в плен в родной Запорожской области. Он пережил ужасную первую зиму, а потом попал в Шталаг-II-B в Хаммерштайне — еще один крупный лагерь в Померании.

Здесь он и находился в тот момент, когда немцы решили, что советских военнопленных лучше не убивать так или иначе, а использовать как рабочую силу, пока в них еще теплится жизнь.

За всю войну примерно 100 тысяч советских военнопленных были отправлены в Норвегию в качестве рабов. В августе 1942 года Дудка оказался в Шталаг-303 в Йорстадмуене к северу от Лиллехаммера, который был центром системы немецких лагерей на юге Норвегии.

Лагерь был распределительным пунктом, и через пару недель Дудка попал оттуда в Берген. Забаев прибыл из Германии в Йорстадмуен в сентябре того же года. Его отправили в Берген через месяц после Дудки.

Умер от кожной болезни

Условия жизни советских заключенных в разных лагерях сильно различались. В некоторых областях Финнмарка умирали очень многие, особенно зимой. Смертность была крайне высока и во время строительства железной дороги в Нурланне.

В Южной Норвегии лагеря были меньше, как и число погибших, но и там с людьми обращались жестоко. Не обходилось без казней. Кроме того, пленные страдали от болезней и общего истощения. Алексей Дудка около полугода был рабом в Бергене, прежде чем заболел кожной болезнью, которая стала для него смертельной. 24 марта 1943 года он умер в возрасте 34 лет, став одним из примерно сотни советских военнопленных, погибших в Бергене.

Забаеву удавалось выживать три с лишним года. Но 4 октября 1944 года состоялся большой авиационный налет на немецкую базу подводных лодок в Лаксевоге. Во время бомбежки погибли 193 гражданских, в том числе и десятки учеников в школе Холена. Тринадцать советских военнопленных также оказались в числе жертв, включая 27-летнего Занджи Забаева, который сейчас погребен в Бергене, в 6 тысячах километров от дома.

Забаев и Дудка — лишь двое из примерно 13 тысяч советских солдат, погибших в плену в Норвегии.

Военная история как метод пропаганды

Во время войны и долгое время после нее советских военнопленных было принято называть «русскими». Это неудивительно, ведь название «Советский Союз» появилось только в 1922 году, а слово «Россия» существовало уже очень давно и ощущалось как вполне естественное. А сейчас Советского Союза уже 30 лет как нет.

Нынешнее российское правительство активно использует военную историю в пропагандистских целях, ставя знак равенства между Советским Союзом, который воевал, страдал и в конце концов выиграл Вторую мировую войну, и современной Россией. Это вызывает вопросы, особенно учитывая нынешний конфликт России с Украиной, крупнейшей бывшей республикой СССР, не считая саму Россию. Украина, Белоруссия и многие другие страны участвовали во Второй мировой войне как часть СССР, и солдаты оттуда составляли значительную часть Красной Армии. Они переносили все тяготы войны так же, как и русские.

Имена многих из примерно 13 тысяч советских военнопленных, что погибли в Норвегии, не известны, но других опознали. Фальстадский центр, которому принадлежит сайт krigsgraver.no («Военные могилы»), проделал большую работу, чтобы сделать эту информацию доступной для общественности. С помощью его данных и материала аналогичных российских сайтов можно найти множество подробностей о тех, кто пал на войне, подобно Занджи Забаеву и Алексею Дудке.

Важно помнить, что солдаты были со всех концов Советского Союза

Эти данные дают представление о происхождении бойцов Красной Армии. Удалось определить родные места 1 152 советских пленных, умерших в лагерях Финнмарка. Из них 74% были из России, 19% — с Украины, 3% — из Белоруссии и Казахстана, а остальные — из прочих советских республик, например, на Кавказе и в Центральной Азии.

На территории нынешнего округа Вестланн погибших было меньше — всего 102 человека. Из них не более 51 (ровно половина) прибыли из России, как Забаев. 48 же человек — почти столько же — были с Украины, как Дудка.

Россия была крупнейшей среди советских республик, и, конечно, большинство солдат были родом оттуда, но все же неправильно называть всех советских солдат русскими. Сейчас, когда современная Россия использует советскую военную историю, чтобы улучшить свою репутацию, важно помнить, что советские солдаты были со всех концов бывшего Советского Союза.

Русские и украинцы лежат бок о бок в могилах на кладбище Гравдальсполлен, в Хьётте и других местах Норвегии. Мы благодарны солдатам, которые сражались за победу, принесшую свободу и Норвегии, но наша благодарность адресуется не только России, но и Украине, Белоруссии, Казахстану и другим бывших советским республикам.