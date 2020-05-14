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Названы правила соблюдения «масочного режима» в магазинах 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 30 минут назад
Определены правила «масочного режима» в магазинах
Фото: ТАСС
Специалисты Ассоциации компаний розничной торговли сообщают о нововведениях в нормах и правопорядка и режиме ношения маски в общественных местах, а также о штрафных санкциях и ограничении перемещения в случае нарушений.
«Чтобы покупатель мог посетить магазин соблюдая требования режима, в торговых точках продаются средства индивидуальной защиты. В случае, если покупатель своим поведением нарушает принятые нормы законодательства, магазин имеет право обратиться в правоохранительные органы для привлечения покупателя к ответственности, в том числе — передать записи видеокамер внутреннего наблюдения», — передает ТАСС сообщение АКОРТ.
В сообщении отмечено, что соблюдение масочного режима является «личной ответственностью гражданина», а следить за соблюдением порядка, ограничивать перемещения гражданина, выносить предупреждения и штрафы имеют право представители полиции, Росгвардии и иные уполномоченные на это лица.
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Кроме того, на закупку СИЗ и обеспечение санитарных мер, таких как раздача бесплатных масок, у торговых сетей организации уходит более 2,3 млрд рублей в месяц.
«Аналогичные расходы по закупке, логистике и продаже несут все коммерческие предприятия, осуществляющие торговлю СИЗами — аптеки, транспортные предприятия. Как показывает зарубежная практика, бесплатная раздача возможна на однократной основе, в случае, если они закупаются государством», — подчеркнули в АКОРТ.
При этом средняя цена маски составляет 35 рублей: закупочная цена, логистика, хранение и переупаковка масок.
«Правительствами зарубежных государств, в основном на региональном уровне, практиковались разовые акции по раздаче масок. Маски закупались за счет государственного бюджета и централизованно раздавались гражданам. Например, во Франции — 10 млн масок, США (Нью-Йорк) — раздача 7,5 млн масок, Гонконге — раздача 7,5 млн бесплатных многоразовых масок, в Испании раздали 10 млн масок. В странах Европы маски раздавались в больницах, органах государственной власти и управления, силами полиции или волонтеров. В Турции, наряду с продажей масок, была внедрена практика получения масок населением от государства по QR-коду», — уточнили в ассоциации.
Как пояснили в АКОРТ, в России все крупнейшие розничные сети закупили необходимый объем масок, как для сотрудников, так и для продажи. Торговые сети также расширяют поставки масок в магазины. В мае будет закуплено более 113 млн масок.
«Торговыми сетями созданы дополнительные запасы СИЗ на срок от двух недель до нескольких месяцев», — подытожили в организации.
Как отмечалось ранее, большинство россиян намерены строго соблюдать масочно-перчаточный режим при снятии ограничительных мер из-за коронавируса. Главврач московской больницы Валерий Вечорко объяснял, что ношение маски и перчаток в общественных местах обеспечивает защиту от коронавирусной инфекции.
Напомним, правительство Москвы продлило режим самоизоляции до 31 мая. Также с 12 мая в столице сделали обязательным ношение масок и перчаток в общественном транспорте.
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Общество , Росгвардия , Правительство Москвы , МВД , ИТАР-ТАСС
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