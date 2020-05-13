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РПЦ: число бездомных, получающих помощь в храмах, резко возросло 

РИА Новости 43 минуты назад
Число бездомных, получающих помощь в храмах, резко возросло
Фото: © РИА Новости / Мария Семенова
Московская областная епархия не прекратила оказывать помощь бездомным в связи с распространением коронавируса, в большинстве храмов эта практика продолжается, и число получающих такую помощь значительно возросло, сообщили во вторник в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
"В период испытаний, переживаемых в связи с эпидемией, Московская областная епархия не прекращает оказывать помощь социально незащищенным слоям населения. В первую очередь, бездомным, не имеющим крыши над головой и ежедневно сталкивающимся с проблемой пропитания. В большинстве храмов, где существуют благотворительные столовые для бездомных, помощь обездоленным не прекратилась", — сообщается в Telegram-канале рабочей группы.
По информации патриархии, в условиях введения карантинных мероприятий волонтеры продолжают готовить горячие обеды и со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических предписаний раздают их нуждающимся в одноразовых пищевых пластиковых контейнерах.
"Примером такой организации питания являются Владимирский храм города Мытищи, Казанский храм города Зарайска, Успенский Брусенский женский монастырь, куда ежедневно приходят сотни бездомных. Число получающих такую помощь в монастырях и на приходах Московской областной епархии за последний месяц резко возросло", — отметили в РПЦ.
Также приходы оказывают помощь пожилым людям и инвалидам, находящимся в вынужденной строгой самоизоляции. В сложившейся ситуации продукты и горячие обеды доставляются им на дом.
"Это потребовало значительного увеличения числа приходских волонтеров. Все большее число молодых людей предлагают свою помощь по доставке продуктов нуждающимся. Только в Зарайском благочинии реестр волонтеров, составленный совместно с муниципальным управлением социальной защиты населения, составляет более 800 человек", — говорится в сообщении.
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Общество , РПЦ
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