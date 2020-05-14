Врачи выявили двух пациентов с коронавирусной инфекцией, у которых болезнь протекала в нетипичной форме. Об этом сообщает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России.

По данным ФМБА, нетипичное течение заболевания было выявлено у пациентки, которая поступила 24 апреля, и у пациента, госпитализированного в Федеральный научно-клинический центр ФМБА России 3 мая. У обоих был подтвержден коронавирус, и присутствовали все признаки этого заболевания, в том числе и пневмония.

«В процессе лечения у обоих пациентов появилась отрицательная динамика в виде (симптома) «острого живота», повышения температуры тела», — отмечается в сообщении.

Пациентам была проведена диагностическая лапароскопия, которая показала наличие жидкости в брюшной полости.

«По результатам обследований можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита. Вероятно, воспаление брюшины при COVID-19 может возникать вследствие системного ответа на вирусную инфекцию», — отмечается в сообщении.

Как писал «Рамблер», ранее ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что почти 60% пациентов с коронавирусом на время болезни перестают чувствовать запахи и вкусы. При этом, по данным китайских исследователей, среди симптомов коронавируса в Ухане чаще всего встречалась лихорадка, одышка/затрудненное дыхание и повышенная утомляемость.