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В России столкнулись с нетипичным течением коронавируса 

Алиса Селезнёва и ещё 26 38 минут назад
Врачи выявили двух пациентов с коронавирусной инфекцией, у которых болезнь протекала в нетипичной форме. Об этом сообщает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России.
По данным ФМБА, нетипичное течение заболевания было выявлено у пациентки, которая поступила 24 апреля, и у пациента, госпитализированного в Федеральный научно-клинический центр ФМБА России 3 мая. У обоих был подтвержден коронавирус, и присутствовали все признаки этого заболевания, в том числе и пневмония.
«В процессе лечения у обоих пациентов появилась отрицательная динамика в виде (симптома) «острого живота», повышения температуры тела», — отмечается в сообщении.
Пациентам была проведена диагностическая лапароскопия, которая показала наличие жидкости в брюшной полости.
«По результатам обследований можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита. Вероятно, воспаление брюшины при COVID-19 может возникать вследствие системного ответа на вирусную инфекцию», — отмечается в сообщении.
Как писал «Рамблер», ранее ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что почти 60% пациентов с коронавирусом на время болезни перестают чувствовать запахи и вкусы. При этом, по данным китайских исследователей, среди симптомов коронавируса в Ухане чаще всего встречалась лихорадка, одышка/затрудненное дыхание и повышенная утомляемость.
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Общество , Видео
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