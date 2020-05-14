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Российские врачи столкнулись с нетипичным течением коронавируса 

Lenta.ru и ещё 26 18 минут назад
В РФ столкнулись с нетипичным течением коронавируса
Фото: ТАСС
Российские врачи выявили двух пациентов с коронавирусной инфекцией, у которых заболевание протекает в нетипичной форме, сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.
Во время лечения в федеральных центрах ФМБА у обоих больных наблюдалось повышение температуры тела и симптом «острого живота». Это стало основанием для подготовки к проведению экстренного оперативного вмешательства. Была сделана диагностическая лапароскопия, в брюшной полости выявлена жидкость.
«По результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита», — сказано в сообщении.
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Общество , Федеральное медико-биологическое агентство
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