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Сотрудникам МЧС приказали писать рапорты по факту заражения коронавирусом 

News.ru 40 минут назад
У заразившихся сотрудников МЧС потребуют рапорты
Фото: РИА Новости
Руководство МЧС сообщило о новом распоряжении. Сотрудников ведомства обязали писать рапорты по факту заражения коронавирусом.
В документе необходимо будет указывать причину заболевания и детали происшествия. По каждому случаю будет проводиться служебная проверка, передаёт Telegram-канал Mash.
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Как ранее информировал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поручил МЧС развернуть полевой госпиталь в Белокаменке. В нём должно быть необходимое количество больничных коек, а финансирование будет проводиться за счёт средств федерального бюджета.
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