Столетняя москвичка вылечилась от коронавируса

Все новости на карте

Пациентка, которой в среду, 13 мая, исполнилось 100 лет, вылечилась от коронавирусной инфекции COVID-19 и выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России

«В день своего 100-летия Пелагея Михайловна Пояркова выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под прием больных новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении Федерального медико-биологического агентства.

Отмечается, что Пояркова была на плановом лечении в больнице, где её соседка по палате оказалась с положительным тестом на коронкавирус.

В центр ФМБА Пояркова поступила с подтверждённым диагнозом COVID-19 и выраженной симптоматикой. Она проходила консервативную комплексную терапию.