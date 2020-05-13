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В Москве столетняя пациентка вылечилась от коронавируса 

RT на русском и ещё 14 48 минут назад
Столетняя москвичка вылечилась от коронавируса
Фото: © Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Пациентка, которой в среду, 13 мая, исполнилось 100 лет, вылечилась от коронавирусной инфекции COVID-19 и выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России.
«В день своего 100-летия Пелагея Михайловна Пояркова выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под прием больных новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении Федерального медико-биологического агентства.
Отмечается, что Пояркова была на плановом лечении в больнице, где её соседка по палате оказалась с положительным тестом на коронкавирус.
В центр ФМБА Пояркова поступила с подтверждённым диагнозом COVID-19 и выраженной симптоматикой. Она проходила консервативную комплексную терапию.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал сроки появления первых вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
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Общество , Новости Москвы , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Федеральное медико-биологическое агентство
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