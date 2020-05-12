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Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Петербургским пенсионерам помогут купить маски
Фото: РИА Новости
Власти Санкт-Петербурга предоставят единовременную денежную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и детьми-инвалидами на приобретение масок и перчаток, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Ранее сообщалось, что жители Петербурга в целях нераспространения коронавирусной инфекции с 12 мая обязаны носить маски и перчатки в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли и общественном транспорте.
Как сообщает пресс-служба, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об предоставлении такой единовременной денежной выплаты из городского бюджета.
"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.
Всего поддержку от города смогут получить более 1,8 миллиона жителей. Выплата в многодетных семьях предусмотрена на каждого ребенка.
Кроме того, губернатор поручил профильным комитетам обеспечивать в необходимом количестве одноразовыми масками и перчатками детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в подведомственных организациях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Александр Беглов , Правительство Санкт-Петербурга
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