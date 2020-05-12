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Названо условие для возобновления поездок россиян за границу 

Вероника Полынина 7 минут назад
Говорить об открытии границ и возобновлении туристических поездок даже внутри страны пока преждевременно, считает заслуженный врач России, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.
«Не думаю, что сейчас можно говорить о возобновлении путешествий», — сказала она «Парламентской газете».
Названа дата возобновления поездок за границу для россиян
Кусайко согласилась, что туристическая отрасль нуждается в поддержке, но отметила, что открытие туристического сезона возможно только в отсутствии рисков распространения инфекции.
«На первом месте должно быть здоровье граждан. Если будет организовано повсеместное тестирование, если будут соблюдены все требования Роспотребнадзора — тогда можно говорить об открытии туристического сезона», — сказала Кусайко.
Она напомнила, что глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая с докладом о трех этапах снятия ограничений, ничего не упоминала об открытии туристического сезона.
«Вот когда Роспотребнадзор скажет, что мы готовы открыть границы — тогда это и будет возможно», — добавила сенатор.
По ее словам, это станет возможным уже после третьего этапа снятия ограничений.
Как сообщал «Рамблер», 30 марта Россия закрыла движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Международное авиасообщение было остановлено 27 марта.
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Общество , Видео
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