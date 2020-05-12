Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих 

РИА Новости 47 минут назад
Чиновницу накажут из-за «скулящих рожающих»
Фото: ТАСС
В Энгельсе уволят исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми. Об этом сообщил портал "Регион 64" со ссылкой главу района Андрея Стрельникова.
Ранее в одном из сообществ во "Вконтакте" она опубликовала пост выплатах в десять тысяч рублей детям от 3 до 15 лет, о которых ранее рассказал президент Владимир Путин.
"Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов и жили как-то не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны. И чем больше получают, тем больше хочется! Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали", — написала Прозорова.
Умирают не сразу: чиновница успокоила онкобольных
Как сообщили в администрации района, после проверки комментария, чиновницу отстранили от занимаемой должности. В скором времени ее также уволят.
Публикацию Прозоровой ранее раскритиковал депутат Госдумы Николай Панков, а вице-губернатор Игорь Пивоваров, как пишет портал, потребовал отставки чиновницы.
Ранее Путин рассказал, что с начала лета семьи с детьми трех до 15 лет включительно получат единоразовую выплату в десять тысяч рублей. Кроме того, россияне с низким уровнем дохода (меньше одного прожиточного минимума на члена семьи) смогут оформить выплату на детей от трех до семи лет включительно. Эта возможность появится с 1 июня, а не с первого 1 июля, как было запланировано.
Видео дня. Заммэра Новороссийска наказали за шашлыки с местной элитой
Последние новости
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом Правительство утвердило выплаты семьям с детьми Правительство утвердило выплаты семьям с детьми Путин назвал основную причину смертности от коронавируса в мире Путин назвал основную причину смертности от коронавируса в мире
Комментарии 10
Общество , Игорь Пивоваров , Владимир Путин , Госдума , Энгельс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Певцову пожелали «мучений в аду»
Певцову пожелали «мучений в аду»
Атаку сирийцев на российскую военную полицию сняли на видео
Атаку сирийцев на российскую военную полицию сняли на видео
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Видео
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
00:37
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
00:11
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
00:31
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
00:44
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
01:14
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
00:21
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
В мире США
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
00:15
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
Новости Москвы Происшествия
Навка рассказала о состоянии Пескова
00:48
Навка рассказала о состоянии Пескова
Политика
Опубликовано видео стриптиза на автомойке в США
00:52
Опубликовано видео стриптиза на автомойке в США
В мире Общество
Кабмин уточнил способ обращения за выплатами семьям
00:22
Кабмин уточнил способ обращения за выплатами семьям
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение