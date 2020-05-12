Чиновницу накажут из-за «скулящих рожающих»

Энгельсе уволят исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми. Об этом сообщил портал "Регион 64" со ссылкой главу района Андрея Стрельникова.

Ранее в одном из сообществ во "Вконтакте" она опубликовала пост выплатах в десять тысяч рублей детям от 3 до 15 лет, о которых ранее рассказал президент Владимир Путин

"Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов и жили как-то не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны. И чем больше получают, тем больше хочется! Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали", — написала Прозорова.

Как сообщили в администрации района, после проверки комментария, чиновницу отстранили от занимаемой должности. В скором времени ее также уволят.

Публикацию Прозоровой ранее раскритиковал депутат Госдумы Николай Панков, а вице-губернатор Игорь Пивоваров , как пишет портал, потребовал отставки чиновницы.

Ранее Путин рассказал, что с начала лета семьи с детьми трех до 15 лет включительно получат единоразовую выплату в десять тысяч рублей. Кроме того, россияне с низким уровнем дохода (меньше одного прожиточного минимума на члена семьи) смогут оформить выплату на детей от трех до семи лет включительно. Эта возможность появится с 1 июня, а не с первого 1 июля, как было запланировано.