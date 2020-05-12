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Чиновницу накажут за слова о «скулящих рожающих» 

Вероника Полынина 18 минут назад
Чиновницу накажут из-за «скулящих рожающих»
Фото: ТАСС
Сотрудницу Центра молодежных инициатив Энгельсского муниципального района Саратовской области Лидию Прозорову уволят после комментария в соцсетях о выплате семьям с детьми от 3 до 16 лет. Об этом, как передает «Регион64», сообщил исполняющий обязанности главы района Алексей Стрельников.
«Чиновница была отстранена от должности еще сегодня днем. Специальная комиссия завершила свою работу. В ближайшее время Прозорова будет по уволена по инициативе работодателя», — сказал Стрельников.
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В одном из сообществ в соцсети «ВКонтакте» Прозорова прокомментировала инициативу президента России Владимира Путина о единовременной выплате семьям с детьми от 3 до 15 лет в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Прозорова отметила, что раньше семьи воспитывали детей и «не скулили», а теперь «рожающим все должны и обязаны».
«Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали!» — добавила она.
Комментарий Лидии Прозоровой, занимающей должность заместитель директора по административно-хозяйственной части Центра международных инициатив, вызвал возмущение депутата Госдумы Николая Панкова, а также вице-губернатора Саратовской области Игоря Пивоварова.
Как писал «Рамблер», ранее широкий общественный резонанс вызвало высказывание бывшей участницы «Дома-2» Алены Водонаевой. Она заявила, что повышение размера материнского капитала может привести к тому, что отчаявшиеся от нищеты россияне и быдло, которому не хватает на бутылку водки, будут рожать ради этой выплаты.
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Комментарии 56
Общество , Игорь Пивоваров , Алексей Стрельников , Владимир Путин , Госдума , Саратовская Область
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