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В Минкульте рассказали, когда могут открыться музеи в России 

Газета.Ru 1 час назад
В Минкульте рассказали о сроках открытия музеев в России
Фото: РИА Новости
Министерство культуры примет решение о возобновлении работы музеев, исходя из эпидемиологической ситуации, при благоприятном сценарии музеи откроются в средине июля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На данный момент министерство культуры подготовило и направило в российское правительство дорожные карты, в которых расписаны фазы возвращения музеев, театров, библиотек к полноценной жизни.
Дорожные карты разбиты на этап и начало их реализации зависит от снятия ограничительных мер.
"Говорить о нормальной жизни музеев можно с того момента, когда будет разрешено выйти на свои рабочие места всему коллективу или хотя бы большей части сотрудников", — заявили в ведомстве.
Уточняется, что в музеях к открытию должны быть средства температурного контроля, запасные маски и санитайзеры. Также необходимо будет произвести расчет для безопасного количества посетителей, снабдить помещения информационными табличками и нанести соответствующую разметку на всем протяжении следования гостей.
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Комментарии
Общество , Минкультуры , Правительство РФ
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