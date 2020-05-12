В Минкульте рассказали о сроках открытия музеев в России

Министерство культуры примет решение о возобновлении работы музеев, исходя из эпидемиологической ситуации, при благоприятном сценарии музеи откроются в средине июля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На данный момент министерство культуры подготовило и направило в российское правительство дорожные карты, в которых расписаны фазы возвращения музеев, театров, библиотек к полноценной жизни.

Дорожные карты разбиты на этап и начало их реализации зависит от снятия ограничительных мер.

"Говорить о нормальной жизни музеев можно с того момента, когда будет разрешено выйти на свои рабочие места всему коллективу или хотя бы большей части сотрудников", — заявили в ведомстве.

Уточняется, что в музеях к открытию должны быть средства температурного контроля, запасные маски и санитайзеры. Также необходимо будет произвести расчет для безопасного количества посетителей, снабдить помещения информационными табличками и нанести соответствующую разметку на всем протяжении следования гостей.