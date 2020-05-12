Каждый второй россиянин принял участие в акции ко Дню Победы 

Каждый второй россиянин принимал участие хотя бы в одной из акций ко Дню Победы. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ

Так, в акции «Окна Победы» участвовали 26% опрошенных, в акции «Свет Победы» приняли участие 24% россиян, столько же вывешивали российский флаг с георгиевской ленточкой в рамках акции «Флаги России . 9 Мая».

21% опрошенных исполнили песню «День Победы», в акции «Бессмертный полк на балконах» участвовали 20% россиян, еще 10% поздравляли ветеранов во дворах.

Абсолютное большинство россиян, до 93%, положительно оценивают прошедшие в День победы акции. Многие из праздничных мероприятий, появившихся под влиянием коронавируса, респонденты хотели бы провести повторно и в следующем году.

К примеру, поздравления ветеранов во дворах домов хотели бы проводить на регулярной основе 69% россиян, акции «Мечты победителей» и «Окна Победы» — 62%. За повторное проведение акций «Свет Победы», «Флаги Победы», а также всенародное исполнение песни «День Победы» высказались 61% россиян.

Кроме того, 62% респондентов согласились с тем, что праздничные мероприятия на 9 Мая в этом году привели к проявлению чувства душевного подъема и ощущения единения народа.