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Вирусолог оценил способность коронавируса к мутации 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 1 час назад
Вирусолог рассказал о мутации коронавируса
Фото: ТАСС
Говорить о мутации коронавируса при единичном осложнении у какого-то пациента недопустимо, заявил руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.
«Как только у человека появляется какой-то новый симптом, все сразу начинают говорить о том, что это мутирует вирус. Но никто почему-то не допускает, что любая популяция гетерогенна или неоднородна — есть такой биологический закон», — пояснил вирусолог НСН.
«Поэтому у одних людей коронавирус вообще не вызывает ничего, они являются бессимптомными вирусоносителями. У другой группы людей развивается легкое заболевание — покашливание, температура 37.3, у третьих идет серьезный процесс, а четвертые просто обречены на смерть», — отметил Зуев.
Врач добавил, что у разных людей коронавирус может вызвать разные осложнения. К примеру, если у человека имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом, то вирус может усугубить это состояние. В таком случае симптом нельзя «сваливать на мутацию вируса».
«Мутация — процесс достаточно непростой, и он происходит не так часто, как мы об этом говорим. А создается впечатление, что вирус мутирует сначала в понедельник, потом во вторник, потом в среду, а в пятницу его уже не узнать. Нет такого! Это очень сложный процесс, длительный и тяжелый», — подчеркнул Зуев.
Ранее ученые объяснили тяжелые случаи коронавируса генетической мутацией.
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Общество , Виктор Зуев
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