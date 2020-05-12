Почти 500 человек умерли от пневмонии в Дагестане

Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что от коронавирусной инфекции в республике скончались 26 человек, а от внебольничной пневмонии — 481 заболевший.

"Двадцать шесть человек у нас точно умерли от коронавируса. Если говорить об умерших от внебольничной пневмонии, я разговаривал с руководителем ФОМС, с министром, экспертами, которые к нам приезжали, все что мог проанализировав, я называю эту цифру — 481 человек", — рассказал Васильев в эфире регионального телеканала РГВК "Дагестан" во вторник.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28 апреля 2020 года в Дагестане рост вирусной пневмонии составил 33,6%, при это ежедневно в регионе пневмонией заболевают 600-700 человек.