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В Дагестане более 450 человек умерли от внебольничной пневмонии 

РИА Новости 42 минуты назад
Почти 500 человек умерли от пневмонии в Дагестане
Фото: РИА Новости
Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что от коронавирусной инфекции в республике скончались 26 человек, а от внебольничной пневмонии — 481 заболевший.
"Двадцать шесть человек у нас точно умерли от коронавируса. Если говорить об умерших от внебольничной пневмонии, я разговаривал с руководителем ФОМС, с министром, экспертами, которые к нам приезжали, все что мог проанализировав, я называю эту цифру — 481 человек", — рассказал Васильев в эфире регионального телеканала РГВК "Дагестан" во вторник.
По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28 апреля 2020 года в Дагестане рост вирусной пневмонии составил 33,6%, при это ежедневно в регионе пневмонией заболевают 600-700 человек.
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Общество , Владимир Васильев , Республика Дагестан
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