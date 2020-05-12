Пилот оставил в небе над Россией три слова 

Неизвестный пилот оставил в небе над Россией надпись из трех слов. Об этом свидетельствуют данные портала FlightRadar.

На размещенной в сети карте с маршрутом самолета видно, что экипаж вывел фразу «а где все» с вопросительным знаком.

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Согласно информации портала, инцидент был зафиксирован в районе села Сидоровка в Колыванском районе Новосибирской области. Полет был выполнен легким одномоторным самолетом Evektor Harmony LSA, он находился в воздухе больше часа.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

13 марта сообщалось, что неизвестный пилот оставил в небе над Австралией послание о коронавирусе. На размещенных в сети кадрах было видно, что самолет изобразил над городом надпись wash hands («мойте руки»).