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Пилот оставил в небе над Россией три слова 

Lenta.ru 1 час назад
Пилот оставил в небе над Россией три слова
Фото: ООО АЭРОПРАКТ
Неизвестный пилот оставил в небе над Россией надпись из трех слов. Об этом свидетельствуют данные портала FlightRadar.
На размещенной в сети карте с маршрутом самолета видно, что экипаж вывел фразу «а где все» с вопросительным знаком.
телеграм-канал «Baza»
Согласно информации портала, инцидент был зафиксирован в районе села Сидоровка в Колыванском районе Новосибирской области. Полет был выполнен легким одномоторным самолетом Evektor Harmony LSA, он находился в воздухе больше часа.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.
13 марта сообщалось, что неизвестный пилот оставил в небе над Австралией послание о коронавирусе. На размещенных в сети кадрах было видно, что самолет изобразил над городом надпись wash hands («мойте руки»).
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