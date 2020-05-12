Представитель Навки рассказал о ее состоянии здоровья 

Татьяна Навка заболела коронавирусом в легкой форме. Об этом 12 мая сообщил ее представитель.

Отмечается, что Навка и ее супруг Дмитрий Песков находятся в больнице. Врачи следят за их состоянием.

По словам собеседника «Р-Спорт», Навка уже практически здорова. Песков чувствует себя хорошо, однако у него процесс восстановления займет чуть больше времени.

Ранее стало известно, что Навка и Песков заразились коронавирусной инфекцией. Фигуристка отметила, что у нее нет температуры и ее состояние улучшилось.