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Больная COVID-19 Навка опубликовала фото из больницы 

Павел Тиунов и ещё 97 43 минуты назад
Фигуристка Татьяна Навка, которой был поставлен диагноз — заболевание COVID-19, вышла на связь с поклонниками на своей странице в Instagram. Спортсменка опубликовала несколько фотографий из больничной палаты.
12 мая, как сообщал «Рамблер», появилась информация о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился коронавирусной инфекцией. Позже помощник главы государства подтвердил опубликованную в СМИ информацию. Впоследствии стало известно, что аналогичный диагноз был поставлен и супруге Пескова фигуристке Татьяне Навке. Оба в настоящее время проходят лечение в больнице.
В своем последнем посте в соцсети, опубликованном 13 мая, Навка пояснила, что заболевание у нее и ее мужа было выявлено на ранней стадии, поэтому удалось избежать угрозы заражения других членов семьи. Фигуристка также подчеркнула, что уже идет на поправку: температура спала, кашля нет.
14 мая в сториз на своей странице Навка опубликовала фото букета цветов и график «изменения положения тела пациент», которого ей, по всей видимости, приходится придерживаться.
На бумаге отмечено, что больному положено утро проводить лежа на животе, день с 13 до 17 часов — на правом боку, затем несколько часов на спине, перед сном — на левом боку и так далее.
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Общество , Видео , Дмитрий Песков , Татьяна Навка
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