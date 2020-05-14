Фигуристка Татьяна Навка , которой был поставлен диагноз — заболевание COVID-19, вышла на связь с поклонниками на своей странице в Instagram . Спортсменка опубликовала несколько фотографий из больничной палаты.

12 мая, как сообщал «Рамблер», появилась информация о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился коронавирусной инфекцией. Позже помощник главы государства подтвердил опубликованную в СМИ информацию. Впоследствии стало известно, что аналогичный диагноз был поставлен и супруге Пескова фигуристке Татьяне Навке. Оба в настоящее время проходят лечение в больнице.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 12 Май 2020 в 8:55 PDT В своем последнем посте в соцсети, опубликованном 13 мая, Навка пояснила, что заболевание у нее и ее мужа было выявлено на ранней стадии, поэтому удалось избежать угрозы заражения других членов семьи. Фигуристка также подчеркнула, что уже идет на поправку: температура спала, кашля нет.

14 мая в сториз на своей странице Навка опубликовала фото букета цветов и график «изменения положения тела пациент», которого ей, по всей видимости, приходится придерживаться.

На бумаге отмечено, что больному положено утро проводить лежа на животе, день с 13 до 17 часов — на правом боку, затем несколько часов на спине, перед сном — на левом боку и так далее.