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Какие маски и перчатки лучше носить во время пандемии 

Мария Иванова и ещё 4 1 час назад
Какие маски и перчатки лучше носить во время пандемии
Фото: РИА Новости
Доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова посоветовала носить одноразовые медицинские маски и хлопчатобумажные перчатки. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Галлямовой, такие маски и перчатки менее травматичны для кожи по сравнению с респираторами и нитриловыми перчатками, которые могут привести к раздражению и дерматитам.
При этом профессор подчеркнула, что любой материал способен вызвать нарушение целостности кожного покрова, спровоцировать покраснения, шелушения и трещины, если будет долго и плотно прилегать к коже.
Она добавила, что из-за многоразовых масок растет вероятность возникновения вторичной инфекции. В период масочного режима следует использовать увлажняющие средства, которые восполняют водно-липидную мантию кожи и мешают проникновению аллергенов и инфекции.
При возникновении раздражения следует использовать средства с цинком и средства от потничков у грудных детей. В случае появления вторичной инфекции перед сном необходимо протирать воспаленные участки хлоргексидином или мирамистином.
Как сообщал «Рамблер», с 12 мая в Москве ввели обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах. Аналогичные режимы действуют в Подмосковье и некоторых других регионах России.
В департаменте здравоохранения Москвы советовали выбирать одноразовые перчатки из нитрила или тканевые хлопковые. Одноразовые можно носить не более двух часов, тканевые — весь день. После использования тканевые перчатки нужно обработать с мылом, не снимая с рук, а затем постирать при температуре сто градусов.
Кожаные или латексные перчатки, по мнению депздрава, не подходят для использования в качестве защиты от микроорганизмов.
Маску, по словам специалистов, можно носить также не дольше двух часов.
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