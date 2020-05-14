Доктор Мясников пожаловался на дебилов 

Врач Александр Мясников , известный как доктор Мясников из программы «О самом главном», пожаловался на дебилов, критикующих его из-за высказываний. В эфире на YouTube-канале «Соловьев Live» официальный представитель российского информационного центра по коронавирусу рассказал, что на него открылась настоящая охота.

«Раньше я говорил вам все, что думаю. Теперь все, кому не лень, лезут и кричат: "Доктор Мясников сказал…" И все это по новостям расходится», — заявил Мясников.

Он пояснил, что из-за этого стал осторожнее вести себя в публичном пространстве.

Доктор рассказал, как ему пришлось отвечать одному «дебилу», который в грубой форме попенял главврачу столичной клинической больницы №71 на то, что он надел защитный костюм во время посещения пациентов с коронавирусом, хотя раньше усомнился в его эффективности.

«Не будьте идиотами! Это безопасность врачей. Если я пойду без костюма, то другой решит, что ему тоже так можно. Что ему можно ширинку расстегнуть и пописать. И, простите, яйца почесать. Маску снять или глаз почесать. Если главврач так делает», — объяснил Мясников.

Он заключил, что поэтому и должен ходить в полной экипировке.

Ранее доктор заявил, что после коронавируса планету ждет появление новой пандемии, более серьезной и опасной. Он уточнил, что об этом говорят и эпидемиологи, и вирусологи, а вопрос только в том, когда именно.