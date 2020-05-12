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Финляндия решила не продлевать россиянам визы из-за коронавируса 

ТК «Звезда» и ещё 9 1 час назад
Финляндия огорчила россиян
Фото: depositphotos.com
Данное решение страна приняла в рамках соблюдения Шенгенского визового кодекса.
Финляндия не будет продлевать выданные россиянам визы, по которым они не успели въехать в страну из-за начала пандемии коронавируса.
«Из-за пандемии коронавируса между Финляндией и Россией действуют ограничения на въезд и выезд. Если визу нельзя использовать по этой причине и ее срок действия истечет, необходимо будет получить новую визу», — рассказали РИА Новости в финском диппредставительстве.
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Отмечается, что данное решение Финляндия приняла в рамках соблюдения Шенгенского визового кодекса. Финляндия закрыла границу для россиян из-за пандемии COVID-19 с 19 марта.
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Общество , Финляндия
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