Пока вы дома: резкую отмену нерабочих дней объяснили

Резкую отмену режима нерабочих дней объяснили
По данным СМИ, резкая отмена нерабочих дней с 12 мая 2020 года связана с тем, что тянуть дальше с отменой ограничений для Кремля означало бы действовать на усугубление экономических проблем. Отмена ограничений же невозможна из-за того, что снижение заболеваемости не произошло.
Изнасилованных россиянок обвинили в нарушении самоизоляции
Изнасилованные жительницы Красноярска были обвинены в нарушении режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в пресс-службе управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Красноярску сообщили изданию «Тайга.инфо».
В России снизилось число новых случаев COVID-19
Количество пациентов с новым коронавирусом в России за сутки выросло на 10 899, до 232 243 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба. Накануне был зафиксирован прирост в 11 656 человек. За день до этого — 11 012, еще днем ранее — 10 817.
Названа дата возобновления туризма в РФ
Туристические поездки между регионами России следует разрешить с 1 июня 2020 года. Об этом Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) попросили правительство России и Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) .
Раскрыт необычный факт трагедии в Петербурге
Аппараты искусственной вентиляции легких, ставшие причиной пожаров в 50-й больнице в Москве 9 мая и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, были изготовлены на одном заводе.