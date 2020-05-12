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Пока вы дома: резкую отмену нерабочих дней в РФ объяснили 

Сергей Василенок 12 минут назад
Пока вы дома: резкую отмену нерабочих дней объяснили
Фото: РИА Новости

Резкую отмену режима нерабочих дней объяснили

По данным СМИ, резкая отмена нерабочих дней с 12 мая 2020 года связана с тем, что тянуть дальше с отменой ограничений для Кремля означало бы действовать на усугубление экономических проблем. Отмена ограничений же невозможна из-за того, что снижение заболеваемости не произошло.

Изнасилованных россиянок обвинили в нарушении самоизоляции

Изнасилованные жительницы Красноярска были обвинены в нарушении режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в пресс-службе управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Красноярску сообщили изданию «Тайга.инфо».

В России снизилось число новых случаев COVID-19

Количество пациентов с новым коронавирусом в России за сутки выросло на 10 899, до 232 243 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба. Накануне был зафиксирован прирост в 11 656 человек. За день до этого — 11 012, еще днем ранее — 10 817.

Названа дата возобновления туризма в РФ

Туристические поездки между регионами России следует разрешить с 1 июня 2020 года. Об этом Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) попросили правительство России и Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) .

Раскрыт необычный факт трагедии в Петербурге

Аппараты искусственной вентиляции легких, ставшие причиной пожаров в 50-й больнице в Москве 9 мая и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, были изготовлены на одном заводе.
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Общество , Ростуризм , Правительство РФ , МВД , Российский союз туриндустрии , Тайга.инфо
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