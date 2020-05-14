Вакцинация в России может пойти по «военному» пути

Вакцинация от коронавируса в России может пойти по "военному пути", заявил академик РАН , заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Колесников в интервью "Парламентской газете".

По "нетрадиционному", или "военному" пути продвижения вакцины прививки начнут делать уже этой осенью или в преддверии зимы, считает он. Академик напомнил, что существует особый принцип регистрации препаратов в условиях чрезвычайной ситуации.

"Не исключено, что у нас могут пойти по военному типу, учитывая высокую смертность и поражаемость населения. В этом случае начнут прививать не все население, а часть "угрожающего" контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжелого течения болезни. На такой эксперимент вполне могут пойти, но это нетрадиционный путь продвижения вакцины. Но если выберут его, тогда начать вакцинацию могут, условно говоря, осенью или в преддверии зимы", — сказал Колесников.

В ином случае вакцинация начнется не раньше конца года, считает он.

"Если идти традиционным путем, то вакцина может появиться не раньше конца этого — начала следующего года. Должна быть выбрана наиболее конкурентная вакцина. Поскольку её разрабатывают в нескольких странах, конкурентных вакцин будет около сотни. Дальше начнется запуск в производство, что тоже небыстрый процесс. Нужны большие мощности, чтобы создать достаточное для нашей страны количество вакцин", — заключил собеседник издания.

По подсчетам Колесникова, для России потребуется порядка восьми-десяти миллионов доз ежегодно, однако для получения "достаточного иммунитета у популяции" необходимо 70 миллионов доз.

В среду министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что уже июне планируются клинические испытания вакцины от коронавируса. Глава Минздрава также возложил надежды на появление препаратов к последней декаде июля, поскольку, как отметил министр, у научных сотрудников есть такие прогнозы.

По последним данным, общее число заболевших COVID-19 в мире превысило 4,1 миллиона человек, из них более 285 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 242 тысяч инфицированных, более 2,2 тысячи умерли, свыше 48 тысяч вылечились.