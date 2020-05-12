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В российском селе именем маршала Жукова назвали колодец 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
В российском селе именем маршала Жукова назвали колодец
Фото: kurganoblduma.ru
В деревне Ельничная Шадринского района Курганской области депутаты Александр Брюханов и Валерий Порубов торжественно открыли колодец, который назвали в честь маршала Победы Георгия Жукова. Об этом сообщается на сайте Курганской областной Думы.
В сообщении Думы сказано, что с 1948 по 1953 годы Жуков был командующим Уральским военным округом и часто приезжал в Шадринский район на охоту. Он останавливался в Ельничной (до 1964 — Зевакина) и пил воду из местного колодца.
Ко Дню Победы этот факт решили сделать «достоянием общественности», обновили колодец и установили памятный знак с надписью «Из этого колодца в 1948-1953 годы пил воду маршал Победы, командующий Уральским военным округом Георгий Константинович Жуков». На фото изображен деревянный колодец, как он выглядел до замены, в Думе не показали. Можно ли пить из него воду сегодня также не уточняется.
В Думе уточнили, что инициатором установки памятного знака стало Православное императорское общество, которое возглавляет депутат Брюханов. Он рассказал, что организация намерена составить паломнический православный маршрут с посещением храмов и церквей Шадринского края, в который включат и колодец, посвященный Жукову.
8 мая стало известно, что 11-летняя российская школьница простояла 75 минут на гвоздях — одна минута в честь одного года мирной жизни без войны. Девочка рассказал, что в процессе смотрела фильм «В бой идут одни старики» и слушала военные песни. Она призналась, что на 45-й минуте хотела сойти с гвоздей, но собрала волю и терпела, «стараясь осмыслить те жертвы, на которые пошли наши предки, чтобы я могла расти здоровой и счастливой».
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Комментарии
Общество , Георгий Жуков , Госдума , Курганская Область
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