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В России предложили провести выпускные в школах 1 сентября 

Lenta.ru и ещё 18 42 минуты назад
В России предложили перенести выпускные в школах
Фото: РИА Новости
Выпускные в школах предложили не отменять в связи с распространением коронавируса, а провести их 1 сентября. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, передает агентство «Москва».
По его словам, перенос единого государственного экзамена (ЕГЭ) не должен влиять на возможность проведения выпускных вечеров. Их, по мнению Смолина, «надо в любом случае».
«Как сказала мне одна знакомая выпускница: "Даже свадьба не у всех бывает один раз, а выпускной бывает один раз". А вот когда проводить? Если получится в июне, значит в июне. Если не получится, то, может быть, такая спорная идея — совместить выпускной с 1 сентября», — заявил Смолин.
Он отметил, что решение о дате выпускных в школах следует принимать на последней неделе июня в зависимости от эпидемиологической ситуации. Пока в большинстве регионов России рано проводить даже «последние звонки», которые традиционно проходят в мае. В этой связи Смолин предложил не торопиться и провести их вместе с выпускными.
Ранее из-за коронавируса в России решили перенести ЕГЭ и отметить ОГЭ (основной государственный экзамен, который пишут девятиклассники). В Минпросвещения заявили, что ЕГЭ будут сдавать только те школьники, которые собираются поступать в вузы. Остальным могут выставить оценки в аттестат на основании итогов года без обязательной сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике.
До решения Минпросвещения первый экзамен планировалось провести 8 июня. Дистанционная сдача экзамена не рассматривается, тогда как госэкзамены и защиты дипломных работ в вузах решили провести дистанционно.
Всего с начала эпидемии коронавируса в России зарегистрировали 242 271 случай в 85 регионах. За весь период умерли 2212 пациентов с COVID-19, еще 48 003 выздоровели.
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Общество , Законопроекты , Результаты ЕГЭ , Олег Смолин , Госдума , АГН "Москва"
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