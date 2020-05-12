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Прекрасная Россия будущего 

Lenta.ru 29 минут назад
Здесь у облезлых панелек парят огромные научные станции, а бабушки в платочках подкармливают красноглазых дронов пшеном вперемешку с гайками, пока мимо пролетает киберпятерка. В мире, который рисуют российские цифровые художники, в суровую российскую реальность беспощадно ворвались футуристичные технологии, и теперь не поймешь, где человек, а где — машина.
Это мир победившего киберпанка — то, к чему человечество стремительно приближает глобальная пандемия. Антиутопия, которая в условиях безудержно меняющейся реальности не кажется такой уж несбыточной, будет представлена на выставке «Кибер-Россия 2020». Этим летом проект развернется на территории арт-пространства Hyper Port на Васильевском острове.
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