Чиновницу уволили за комментарий в соцсетях

Чиновницу Лидию Бузовчук сняли с должности в администрации Энгельсского района Саратовской области . Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. Чиновницу отправили в отставку после того, как она в соцсетях в интернете опубликовала комментарий о помощи от государства семьям с детьми. В нем Бузовчук пренебрежительно отзывалась о молодых матерях.

Комментарий чиновницы обнаружили в ходе мониторинга СМИ и соцсетей. Проверка показала, что это высказывание не соответствует общепринятым нормам этики и морали, пишут "Свободные новости" со ссылкой на пресс-службу администрации Энгельсского района.

Лидия Бузовчук до увольнения была и. о. руководителя муниципального "Центра молодежных инициатив". 11 мая она написала в соцсети "ВКонтакте" под псевдонимом Лидия Прозорова:

"Раньше денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов и жили как-то не скулили. А сейчас рожающим все должны и обязаны. И чем больше дают, тем больше хочется. Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали!"

После того, как журналисты обратили внимание на комментарий, доступ к странице Лидии Прозоровой стал ограниченным. Исполняющий обязанности главы Энгельсского района Алексей Стрельников пообещал разобраться в скандальной ситуации и принять "довольно жесткие" решения, пишет "Медиазона".

Президент Владимир Путин 11 мая заявил, что пособие по уходу за детьми увеличивается вдвое — до 6750 рублей, а с 1 июня будет осуществлена разовая выплата 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте с 3 до 16 лет.

В последнее время, причем даже до начала масштабного кризиса, связанного с распространением коронавируса и обвалом цен на нефть, из уст чиновников самых разных российских регионов все чаще вырываются пренебрежительные и оскорбительные высказывания в адрес граждан, в том числе нуждающихся в материальной поддержке со стороны государства. В Новгородской области в начале 2019 года спикер думы Елена Писарева , комментируя принятый закон о дополнительных выплатах женщинам, родившим первого ребенка до 30 лет, заявила, что "после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить". Позднее она заявила, что фраза была вырвана из контекста.

Несколько дней спустя копилку неоднозначных высказываний пополнила куратор работы с молодежью в Алтайском крае Екатерина Четошникова, которая осудила "завышенные" требования молодых специалистов, не желающих получать маленькую зарплату на старте карьеры.

"Завышенные требования — это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу "мерседес". Адекватность должна быть во всем", — сказала Четошникова.

После того как цитата разошлась по СМИ, чиновница объяснила, что высказывание было продиктовано ее собственным опытом и намерением помочь молодежи в реализации всех талантов.

В конце декабря 2018 года министр социально-демографической и социальной политики Самарской области Марина Антимонова , отвечая на жалобы на низкое пособие по уходу за детьми, предложила искать иные способы заработка, например, разводить сады и огороды.

В октябре того же года монологом о возможности прожить на "макарошках" прославилась теперь уже бывшая министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова

В начале ноября 2018 года фурор произвела директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких , заявившая на встрече с волонтерами молодежных объединений, что государство ничего не должно молодежи, так как не просило родителей рожать. В отличие от Соколовой, Глацких отделалась "серьезным разговором", однако впоследствии подала заявление об уходе с поста.

Также отличилась сенатор от Брянской области, член генерального совета "Единой России" Екатерина Лахова . Рассуждая о низком прожиточном минимуме, она вспомнила войну, во время которой люди "пережили ужасы и голод", "выживали как могли", но остались весьма "разумными" и со "светлой головой".

"Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?" — предположила Лахова.

А губернатор Карелии Артур Парфенчиков в ответе матери на жалобу о нехватке яслей и детсадов в поселке Суоёки констатировал, что к нему бесполезно обращаться за помощью, а о ребенке должны думать его отец и деды. Однако после того, как скандал вокруг заявления губернатора набрал обороты, деньги на детсад сразу же нашлись.

На некорректные высказывания чиновников обратил внимание в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, призвав "никогда не допускать высокомерного отношения, неуважения к гражданам ни в словах, ни в действиях". Однако ни окрик из Кремля, ни стремительное ухудшение социально-экономической ситуации, ведущее к обнищанию населения, не убавили высокомерия чиновников.