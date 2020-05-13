Решена судьба заявившей «о скулящих» матерях чиновницы 

И.о. директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидия Бузовчук была уволена после своего высказывания о материнском капитале. Об этом со ссылкой на пресс-службу районной администрации сообщает ТАСС.

По данным издания, ранее чиновница под ником — Лидия Прозорова — в одной из групп «ВКонтакте» заявила, что «раньше никогда денег за рождение детей не давали и жили как-то, не скулили».

По словам представителя пресс-службы администрации Энгельсского района, на пост, который занимала Бузовчук, назначена ее заместитель.

«В настоящий момент Ирина Владимировна Кренделева назначена и.о. директора Центра молодежных инициатив», — пояснил он.