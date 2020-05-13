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Решена судьба заявившей «о скулящих» матерях чиновницы 

Алиса Селезнёва и ещё 31 16 минут назад
Решена судьба заявившей «о скулящих» матерях чиновницы
Фото: Соцсети
И.о. директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидия Бузовчук была уволена после своего высказывания о материнском капитале. Об этом со ссылкой на пресс-службу районной администрации сообщает ТАСС.
По данным издания, ранее чиновница под ником — Лидия Прозорова — в одной из групп «ВКонтакте» заявила, что «раньше никогда денег за рождение детей не давали и жили как-то, не скулили».
По словам представителя пресс-службы администрации Энгельсского района, на пост, который занимала Бузовчук, назначена ее заместитель.
«В настоящий момент Ирина Владимировна Кренделева назначена и.о. директора Центра молодежных инициатив», — пояснил он.
«Рамблер» писал, что ранее телеведущая Алена Водонаева оказалась в центре скандала, после того, как раскритиковала меры по повышению рождаемости в России, выразив в соцсетях опасение, что нищие и «быдло, которому не хватает на бутылку водки», начнут рожать детей ради материнского капитала.
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Общество , Налоги , Алена Водонаева , ИТАР-ТАСС , Саратовская Область
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