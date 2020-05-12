Число случаев коронавируса в России превысило 232 тысячи 

К утру 12 мая в России выявили 232 243 случая коронавируса, 43 512 человек уже выздоровели, 2116 скончались. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Число активных случаев (те, кого еще не выписали) составляет 186 615.

Россия вышла на второе месте в мире по количеству выявленных за все время людей с коронавирусом ( данные университета Джонса Хопкинса). Первое место занимают США, где коронавирус выявили у 1 347 936 человек, 80,6 тысячи из которых умерли, а 232,7 тысячи выздоровели.

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в России выявили 10 899 новых случаев коронавируса. Накануне был зафиксирован прирост в 11 656 человек, за день до этого — 11 012, еще днем ранее — 10 817.

Лидерами по общему количеству пациентов с коронавирусом в стране остаются Москва (121 301 человек выявлен за все время наблюдения), Подмосковье (22 700) и Санкт-Петербург (8050).