Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врачи назвали обманывающие тест на коронавирус факторы 

Мария Иванова 1 час назад
Врачи назвали обманывающие тест на коронавирус факторы
Фото: РИА Новости
Специалист по диагностике инфекционных заболеваний лаборатории «Гемотест» Дмитрий Гордеев рассказал, что тест на коронавирус может оказаться ложным из-за несоблюдения правил подготовки к анализу и неправильно проведенной процедуры. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Гордеев объяснил, что для выявления коронавируса необходимо взять мазок с задней стенки глотки. Качественно сделать это способна квалифицированная медсестра, но если мазок будет брать у себя сам пациент при «бесконтактных» тестах, результативность может снизиться из-за кашля или рвотного рефлекса. На зонд в таком случае попадет слишком мало клеток.
Также специалист отметил, что в течение трех часов перед анализом нельзя есть, пить, курить и полоскать горло.
Заместитель гендиректора Лабораторной службы Хеликс Дарья Горякина также посоветовала не есть, не пить, не курить, не чистить зубы и не жевать жевательную резинку как минимум за час до анализов. Все эти действия могут повлиять на количество копий вируса и результат теста.
Как писал «Рамблер», сейчас в России в день проводится около 170 тысяч тестов на вирус. К середине мая число тестирований планируют удвоить.
Видео дня. Заммэра Новороссийска наказали за шашлыки с местной элитой
Комментарии
Общество , Дмитрий Гордеев , Григорий Березкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Российский шпион» в Чехии сделал заявление
«Российский шпион» в Чехии сделал заявление
Названа причина присоединения Крыма к России
Названа причина присоединения Крыма к России
Германия может разделить судьбу России
Германия может разделить судьбу России
«Украинской крови во мне нет»: Куриленко сдала тест ДНК
«Украинской крови во мне нет»: Куриленко сдала тест ДНК
Сын оставленной у дома пенсионерки сделал заявление
Сын оставленной у дома пенсионерки сделал заявление
Видео
Опубликовано видео спасения дорогой иномарки из огня в Тюмени
00:23
Опубликовано видео спасения дорогой иномарки из огня в Тюмени
Происшествия Пожары
Опубликовано видео с места пожара в больнице Петербурга
00:39
Опубликовано видео с места пожара в больнице Петербурга
Происшествия
Мексиканка застряла в Елабуге и попала на видео
02:24
Мексиканка застряла в Елабуге и попала на видео
Происшествия
Курьеры рассказали о зарплате и попали на видео
05:13
Курьеры рассказали о зарплате и попали на видео
Общество
Рухнувший козырек подъезда в Москве попал на видео
02:27
Рухнувший козырек подъезда в Москве попал на видео
Происшествия
Появилось видео с убитым в Москве любовником
01:38
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Происшествия
Появилось видео атласа Черного и Азовского морей
01:39
Появилось видео атласа Черного и Азовского морей
Общество
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
00:27
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
В мире Наука и техника
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
00:59
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
Шоу-бизнес В мире
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
00:30
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение