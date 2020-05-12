Врачи назвали обманывающие тест на коронавирус факторы 

Специалист по диагностике инфекционных заболеваний лаборатории «Гемотест» Дмитрий Гордеев рассказал, что тест на коронавирус может оказаться ложным из-за несоблюдения правил подготовки к анализу и неправильно проведенной процедуры. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Гордеев объяснил, что для выявления коронавируса необходимо взять мазок с задней стенки глотки. Качественно сделать это способна квалифицированная медсестра, но если мазок будет брать у себя сам пациент при «бесконтактных» тестах, результативность может снизиться из-за кашля или рвотного рефлекса. На зонд в таком случае попадет слишком мало клеток.

Также специалист отметил, что в течение трех часов перед анализом нельзя есть, пить, курить и полоскать горло.

Заместитель гендиректора Лабораторной службы Хеликс Дарья Горякина также посоветовала не есть, не пить, не курить, не чистить зубы и не жевать жевательную резинку как минимум за час до анализов. Все эти действия могут повлиять на количество копий вируса и результат теста.

Как писал «Рамблер», сейчас в России в день проводится около 170 тысяч тестов на вирус. К середине мая число тестирований планируют удвоить.