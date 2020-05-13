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Выпускные и последние звонки могут пройти онлайн 

Мария Иванова и ещё 25 1 час назад
Выпускные в российских вузах могут пройти онлайн
Фото: РИА Новости
Министерство просвещения России из-за ситуации с коронавирусом посоветовало школам провести последние звонки и выпускные в онлайн-режиме. Об этом сообщает ТАСС.
В министерстве подчеркнули, что в нынешней эпидемиологической ситуации нельзя допускать массовые скопления людей.
Глава Министерства образования и науки Валерий Фальков предложил провести выпускные в вузах также в дистанционном формате и устроить первый всероссийский студенческий выпускной онлайн.
Последний звонок в 2020 году состоится 25 мая, выпускные в школах обычно проходят в двадцатых числах июня.
Как сообщал «Рамблер», ранее в России во второй раз перенесли ЕГЭ: с 8 июня на более поздний срок. Точные даты станут известны позже. Школьникам, которые не планируют поступать в вузы, оценки в аттестат могут выставить по итогам года.
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Общество , Результаты ЕГЭ , Человек года , Валерий Фальков , Минобрнауки
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