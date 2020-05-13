Выпускные в российских вузах могут пройти онлайн

Министерство просвещения России из-за ситуации с коронавирусом посоветовало школам провести последние звонки и выпускные в онлайн-режиме. Об этом сообщает ТАСС.

В министерстве подчеркнули, что в нынешней эпидемиологической ситуации нельзя допускать массовые скопления людей.

Последний звонок в 2020 году состоится 25 мая, выпускные в школах обычно проходят в двадцатых числах июня.

Как сообщал «Рамблер», ранее в России во второй раз перенесли ЕГЭ: с 8 июня на более поздний срок. Точные даты станут известны позже. Школьникам, которые не планируют поступать в вузы, оценки в аттестат могут выставить по итогам года.