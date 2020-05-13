Выпускные в российских вузах могут пройти онлайн

Выпускные в российских вузах могут пройти в онлайн-формате. Как пишет ТАСС, с таким предложением выступил министр образования и науки Валерий Фальков

А ранее министр заявил, что большинство вузов РФ в связи с пандемией коронавируса приняли решение провести летнюю сессию в дистанционном формате. Об этом Фальков рассказал в эфире телеканала «Россия 24». В Минобрнауки заявили, что учебные заведения вправе самостоятельно решать вопрос о форме сдачи государственной итоговой аттестации и отказаться от проведения госэкзаменов, напоминает RT.

Между тем, в последний звонок в школах Волгоградской области — из-за ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением COVID-19 — пройдет в режиме онлайн. Как пишет РИА Новости, об этом рассказала председатель комитета образования, науки и молодежной политики региона Лариса Савина

Она подчеркнула, что ученики 1-8 классов завершат учебный год 22 мая, а старшеклассники будут учиться до 29 мая. При этом, режим самоизоляции в регионе действует до 31 числа.