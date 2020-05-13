Коронавирус заставил россиян задуматься о страховании жизни 

На фоне пандемии коронавирусной инфекции жители России стали чаще задумываться о страховании своей жизни — об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие»

Опрос показал: 12 процентов россиян подумывают застраховать свою жизнь, причем три процента уже купили страховку от несчастных случаев и болезней, 1,6 процента — полис добровольного медицинского страхования.

Чаще всего интересуются страхованием жизни в Бурятии (15,4 процента), Волгоградской области (13,4 процента), Тюменской области (12,5 процента), Омской области (десять процентов) и Хабаровском крае (также десять процентов).

Больше всего застраховавших свою жизнь живут в Санкт-Петербурге (22,2 процента), Владимирской области (14,1 процента), Красноярском крае (13,3 процента), Московской (12 процентов) и Ленинградской областях (десять процентов).

Опрос проводился среди 1,5 тысячи россиян, в том числе 49,3 процента мужчин и 50,7 процента женщин. Результаты опроса приводит РИА Новости.

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