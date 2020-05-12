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Психолог рассказал, как выйти из самоизоляции без страха 

Ura.Ru 1 час назад
Как выйти из самоизоляции без страха?
Фото: «Мир24» / Алан Кациев,
Во время постепенного выхода из режима самоизоляции гражданам не стоит бояться заразиться вирусом, но следует соблюдать меры предосторожности и больше дышать свежим воздухом. Таким мнением поделился психиатр Виталий Морозов.
«Не надо бояться переболеть вирусом, но не надо переносить его на ногах. Если человек заболел, надо сидеть дома, вызывать скорую», — заявил он «Пятому каналу».
Психиатр отметил, что необходимо и дальше соблюдать все меры предосторожности. В частности, не забывать надевать медицинские маски и перчатки, а также избегать контактов с чихающими и кашляющими людьми. Кроме того, необходимо больше гулять, отказаться от спиртного и сигарет.
Морозов считает, что ажиотаж в СМИ вокруг COVID-19 сильно преувеличен. По мнению психиатра, этот вирус появился достаточно давно, а обществу было бы легче переживать пандемию, если бы заболеванию не отводилось такое значение в информационном пространстве. Повышенное внимание к коронавирусу со стороны СМИ, в свою очередь, приводит к тому, что люди начинают страдать различными неврозами, расстройствами, а также начинают злоупотреблять алкоголем и курением.
Психологи уже дали название навязчивому страху заразиться коронавирусом — ковидофобия. Кроме того, они пояснили, по каким признакам можно определить наличие у себя подобного состояния.
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Общество , Виталий Морозов
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