Во время самоизоляции на улицах Москвы стало непривычно много курьеров наиболее популярных агрегаторов по доставке еды. Количество желающих подработать на доставке во время самоизоляции увеличилось в 5 раз. Лена преподаватель йоги. Даша лингвист. После введения режима самоизоляции девушки остались без работы. Илья из Калининграда музыкант. Он никогда нигде не работал кроме музыкальной сферы. Сейчас он тоже без работы. Миша из Санкт-Петербурга светотехник. И он лишился работы. Все эти ребята совсем недавно устроились курьерами в службы доставки и рассказывают о своих впечатлениях от нового для себя опыта.
Курьеры рассказали о зарплате и попали на видео
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