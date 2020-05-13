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В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса 

РИА Новости и ещё 12 2 часа назад
В Кузбассе выявлено 13 новых случаев COVID-19
Фото: РИА Новости
Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 13 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Еще у тринадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция. Они изолированы, получают лечение. Шесть пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже восемьдесят четыре человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса сто девяносто один больной коронавирусом", — написал Цивилев в Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 10 новых заболевших выявили в Новокузнецке, по одному — в Калтане, Осинниках и Прокопьевском районе.
По данным на среду, в Кузбассе выявлено 282 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 84 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7018 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Общество , Эпидемия , Сергей Цивилев , Роспотребнадзор , РИА Новости , Кемеровская Область
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