В Кузбассе выявлено 13 новых случаев COVID-19

Сергей Цивилев. Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 13 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области

"Еще у тринадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция. Они изолированы, получают лечение. Шесть пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже восемьдесят четыре человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса сто девяносто один больной коронавирусом", — написал Цивилев в Telegram-канале.

Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре , 10 новых заболевших выявили в Новокузнецке, по одному — в Калтане, Осинниках и Прокопьевском районе.

По данным на среду, в Кузбассе выявлено 282 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 84 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7018 человек.

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