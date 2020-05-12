Специалисты МЧС России в условиях распространения коронавирусной инфекции советуют плотно закреплять маски на лице, не касаться их поверхности при снятии и выбрасывать после использования в отходы.

"При ношении маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров", — говорится в рекомендациях МЧС. Специалисты также советуют не касаться поверхностей маски при ее снятии. "Если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством. Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы", — рекомендуют в МЧС.

Одноразовую маску ни в коем случае нельзя надевать повторно. "Влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую", — говорится в рекомендациях.

В МЧС напомнили, что маска нужна в местах скопления людей, в том числе в общественном транспорте и в магазине, при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями, при общении с людьми, которые имеют признаки заболевания.

Кроме маски для индивидуальной защиты от вирусных инфекций также можно использовать респираторы. При этом, как отмечают специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России, медицинскую маску стоит использовать не более двух-трех часов, а респираторы целесообразно применять как защиту от вирусов в течение 8 часов. "Тщательно мойте руки после прикосновения к использованной медицинской маске или респиратору", — призывают в МЧС.

С 12 мая в Москве, Московской области и других регионах России вводится масочный режим в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях. Проезд в общественном транспорте будет возможен только в масках и перчатках. В Москве за нахождение в общественном месте без маски и перчаток предусмотрен штраф в размере 4 тыс. рублей, в транспорте — 5 тыс. рублей.