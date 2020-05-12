Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МЧС советуют плотно закреплять маски на лице и не касаться их поверхности при снятии 

ТАСС и ещё 3 44 минуты назад
Специалисты МЧС России в условиях распространения коронавирусной инфекции советуют плотно закреплять маски на лице, не касаться их поверхности при снятии и выбрасывать после использования в отходы.
"При ношении маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров", — говорится в рекомендациях МЧС. Специалисты также советуют не касаться поверхностей маски при ее снятии. "Если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством. Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы", — рекомендуют в МЧС.
Одноразовую маску ни в коем случае нельзя надевать повторно. "Влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую", — говорится в рекомендациях.
В МЧС напомнили, что маска нужна в местах скопления людей, в том числе в общественном транспорте и в магазине, при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями, при общении с людьми, которые имеют признаки заболевания.
Кроме маски для индивидуальной защиты от вирусных инфекций также можно использовать респираторы. При этом, как отмечают специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России, медицинскую маску стоит использовать не более двух-трех часов, а респираторы целесообразно применять как защиту от вирусов в течение 8 часов. "Тщательно мойте руки после прикосновения к использованной медицинской маске или респиратору", — призывают в МЧС.
С 12 мая в Москве, Московской области и других регионах России вводится масочный режим в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях. Проезд в общественном транспорте будет возможен только в масках и перчатках. В Москве за нахождение в общественном месте без маски и перчаток предусмотрен штраф в размере 4 тыс. рублей, в транспорте — 5 тыс. рублей.
ТАСС: последние новости
Ограничения по работе из-за коронавируса сохранятся в Подмосковье до 18 мая Ограничения по работе из-за коронавируса сохранятся в Подмосковье до 18 мая Умер один из создателей мультфильмов "Падал прошлогодний снег" и "Дядюшка Ау" Борис Савин Умер один из создателей мультфильмов "Падал прошлогодний снег" и "Дядюшка Ау" Борис Савин Голикова заявила, что 11 регионов могут принять решение о начале снятия ограничений Голикова заявила, что 11 регионов могут принять решение о начале снятия ограничений
Комментарии 7
Общество , Видео , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США объяснили скандал вокруг Второй мировой
В США объяснили скандал вокруг Второй мировой
Снимать ограничения разрешили 33 регионам России
Снимать ограничения разрешили 33 регионам России
«Я не домашний алкоголик»: Ефремов о невозможности пить
«Я не домашний алкоголик»: Ефремов о невозможности пить
«Наконец-то без фотошопа»: фанаты о фото Семенович
«Наконец-то без фотошопа»: фанаты о фото Семенович
ЧП в Оманском заливе: фрегат ВМС потопил свой корабль
ЧП в Оманском заливе: фрегат ВМС потопил свой корабль
Видео
Появилось видео с убитым в Москве любовником
01:38
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Происшествия
Появилось видео атласа Черного и Азовского морей
01:39
Появилось видео атласа Черного и Азовского морей
Общество
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
00:27
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
В мире Наука и техника
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
00:59
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
Шоу-бизнес В мире
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
00:30
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
Происшествия
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
01:56
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
Происшествия США
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
00:33
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
Происшествия
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
01:19
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
В мире
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
01:42
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
В мире
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
02:14
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение