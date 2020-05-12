"Роснефть" реализовала проект по созданию нового атласа Черного и Азовского морей. Главная цель этого проекта — это предоставление актуальной современной информации о состоянии акваторий российских морей. Для создания нового атласа были задействованы лучшие океанологи России. Вся работа состоит из 6 глав, в которых содержится около 50 тематических карт и схем акваторий и прибрежных зон южных морей России. Была проделана большая работа по анализу и обобщению различных современных публикаций. При этом в новом атласе отмечается, что одним из главных индикаторов устойчивой экосистемы Черного моря является состояние дельфинов. Им было уделено особое внимание.
Появилось видео атласа Черного и Азовского морей
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