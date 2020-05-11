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Главврач Боткинской больницы в Москве заболел COVID-19 

РИА Новости 21 минуту назад
Главврач Боткинской больницы заболел COVID-19
Фото: РИА Новости
Главный врач Боткинской больницы в Москве Алексей Шабунин подтвердил, что болен COVID-19, он изолировался в кабинете, где продолжает работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в понедельник.
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"При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете и продолжаю работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий. Больница полностью выполняет возложенные на неё задачи по оказанию экстренной медицинской помощи, а также помощи онкологическим, гематологическим и ковидным больным", — процитировали в пресс-службе слова главного врача ГКБ имени С. П. Боткина Алексея Шабунина.
Главный врач добавил, в течение последнего времени его общение с коллегами проходит исключительно в режиме видеоконференций.
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Общество , Москва
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