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Главврач Боткинской больницы и брат Елены Малышевой заболел COVID-19 

Русская Планета и ещё 14 3 часа назад
У брата Малышевой нашли коронавирус
Фото: ТАСС
Главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин подтвердил, что заболел COVID-19. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.
Доктор медицинских наук, хирург, профессор и член-корреспондент РАН свой пост занимает с 2013 года. Также он является родным братом телеведущей передачи «Жить здорово» Елены Малышевой.
По словам врача, после получения положительного результата он самоизолировался в кабинете и продолжает работать. Общение с коллегами проходит в режиме видеоконференций. Больница полностью выполняет возложенные на нее задачи, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна, которые ранее прогнозировали окончание пандемии коронавируса, отказались от своих прогнозов из-за быстро меняющейся ситуации.
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Общество , Елена Малышева , Алексей Шабунин , РАН , РИА Новости
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