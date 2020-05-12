У брата Малышевой нашли коронавирус

Главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин подтвердил, что заболел COVID-19. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Доктор медицинских наук, хирург, профессор и член-корреспондент РАН свой пост занимает с 2013 года. Также он является родным братом телеведущей передачи «Жить здорово» Елены Малышевой

По словам врача, после получения положительного результата он самоизолировался в кабинете и продолжает работать. Общение с коллегами проходит в режиме видеоконференций. Больница полностью выполняет возложенные на нее задачи, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна, которые ранее прогнозировали окончание пандемии коронавируса, отказались от своих прогнозов из-за быстро меняющейся ситуации.