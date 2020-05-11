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В Подмосковье продлили ограничения 

Майк Габриелян 29 минут назад
В Подмосковье продлили ограничения
Фото: РИА Новости
В Подмосковье ограничения по работе, введенные в связи с пандемией, продлятся до 18 мая. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
"Мы взяли паузу до 18 мая, чтобы увидеть положительную динамику, тщательнее подготовиться к открытию предприятий по новым стандартам и тем самым защитить людей̆. Это касается внедрения новых санитарных стандартов, обеспечения масками и другими средствами защиты"., — сообщил Воробьев.
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По его словам, подмосковные эксперты Минздрава и другие специалисты пришли к решению, что не следует спешить, чтобы избежать «огромной нагрузки» на систему здравоохранения.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Воробьев передумал вводить штрафы за нарушение «масочного режима».
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Общество , Андрей Воробьев , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС , Московская область
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