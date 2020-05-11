В Подмосковье продлили ограничения 

В Подмосковье ограничения по работе, введенные в связи с пандемией, продлятся до 18 мая. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
"Мы взяли паузу до 18 мая, чтобы увидеть положительную динамику, тщательнее подготовиться к открытию предприятий по новым стандартам и тем самым защитить людей̆. Это касается внедрения новых санитарных стандартов, обеспечения масками и другими средствами защиты"., — сообщил Воробьев.
По его словам, подмосковные эксперты Минздрава и другие специалисты пришли к решению, что не следует спешить, чтобы избежать «огромной нагрузки» на систему здравоохранения.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Воробьев передумал вводить штрафы за нарушение «масочного режима».