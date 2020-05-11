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Мурманская область с 12 мая отменит режим самоизоляции 

BFM.RU 54 минуты назад
В первом регионе РФ отменили режим самоизоляции
Фото: РИА Новости
Мурманская область с 12 мая отменяет всеобщий режим самоизоляции. Он сохранится лишь для тех жителей, кто старше 65 лет, людей страдающих хроническими заболеваниями, сообщает РИА Новости, ссылаясь на губернатора области Андрея Чибиса. При этом обязательным остается ношение масок.
«С завтрашнего дня режим самоизоляции перестаёт быть обязательным для всех, кроме людей из особой группы риска ― старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Им нужно и дальше оставаться дома, чтобы не подвергать себя опасности. Чтобы выход из самоизоляции не стал новым всплеском коронавируса, обязательно нужно носить маску на улице, в транспорте или такси, на работе и в общественных местах: в магазине или аптеке», ― говорится на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».
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Для тех, кто не может купить маски, будет организована бесплатная их выдача в приёмных партии «Единая Россия». Также волонтёры партийного центра будут раздавать маски на улицах. Всего по области будет более 70 точек.
Губернатор также написал, что на первом этапе снятия ограничений разрешена работа спортплощадок, стадионов, игровых и спортивных комплексов на открытом воздухе. Пока сохраняется запрет на работу ТЦ, баров и кафе, за исключением гипермаркетов, продуктовых магазинов, аптек, торговых объектов с товарами первой необходимости, пунктов выдачи заказов, торговых объектов площадью не более 50 квадратных метров с отдельным входом с улицы при соблюдении санэпидемилогических правил.
В интервью телеканалу «Россия-24» губернатор рассказал, что в области небольшое количество тяжелых пациентов, сообщает ТАСС.
«На сегодняшний день пять тяжелых, два ― на ИВЛ», ― сказал Чибис.
По данным оперативного штаба на утро понедельника, в Мурманской области выявлено 45 новых случаев инфицирования, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе составляет 2416, из них 2045 ― на стройплощадке в Белокаменке, 732 пациента выздоровели и выписаны из больницы, 1679 человек находятся на лечении.
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Общество , Андрей Чибис , Единая Россия , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Мурманская Область
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