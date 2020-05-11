В первом регионе РФ отменили режим самоизоляции

Мурманская область с 12 мая отменяет всеобщий режим самоизоляции. Он сохранится лишь для тех жителей, кто старше 65 лет, людей страдающих хроническими заболеваниями, сообщает РИА Новости, ссылаясь на губернатора области Андрея Чибиса . При этом обязательным остается ношение масок.

«С завтрашнего дня режим самоизоляции перестаёт быть обязательным для всех, кроме людей из особой группы риска ― старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Им нужно и дальше оставаться дома, чтобы не подвергать себя опасности. Чтобы выход из самоизоляции не стал новым всплеском коронавируса, обязательно нужно носить маску на улице, в транспорте или такси, на работе и в общественных местах: в магазине или аптеке», ― говорится на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Для тех, кто не может купить маски, будет организована бесплатная их выдача в приёмных партии «Единая Россия» . Также волонтёры партийного центра будут раздавать маски на улицах. Всего по области будет более 70 точек.

Губернатор также написал, что на первом этапе снятия ограничений разрешена работа спортплощадок, стадионов, игровых и спортивных комплексов на открытом воздухе. Пока сохраняется запрет на работу ТЦ, баров и кафе, за исключением гипермаркетов, продуктовых магазинов, аптек, торговых объектов с товарами первой необходимости, пунктов выдачи заказов, торговых объектов площадью не более 50 квадратных метров с отдельным входом с улицы при соблюдении санэпидемилогических правил.

В интервью телеканалу «Россия-24» губернатор рассказал, что в области небольшое количество тяжелых пациентов, сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день пять тяжелых, два ― на ИВЛ», ― сказал Чибис.

По данным оперативного штаба на утро понедельника, в Мурманской области выявлено 45 новых случаев инфицирования, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе составляет 2416, из них 2045 ― на стройплощадке в Белокаменке, 732 пациента выздоровели и выписаны из больницы, 1679 человек находятся на лечении.